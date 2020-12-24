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Дело "Прессклуба": прошли допросы
Источник материала: Партизан
Между тем, 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги, еще не истекли.
Юлию Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова, Петра Слуцкого допросили в Департаменте финансовых расследований КГК. Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении. «Наши коллеги пока остаются под стражей», — сообщает Пресс-клуб.
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Между тем, 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги, еще не истекли.
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