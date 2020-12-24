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Дело "Прессклуба": прошли допросы

24.12.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Между тем, 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги, еще не истекли.

Юлию Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова, Петра Слуцкого допросили в Департаменте финансовых расследований КГК. Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении. «Наши коллеги пока остаются под стражей», — сообщает Пресс-клуб.
 
 
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Между тем, 72 часа, на которые были задержаны наши коллеги, еще не истекли.
 
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