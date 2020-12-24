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Северинца должны были выпустить с Володарки 20 декабря. Не выпустили

24.12.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В октябре политику и христианскому активисту Павлу Северинцу продлили “срок следствия” на два месяца — до 20 декабря. На дворе 24 декабря, а Северинец до сих пор находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского.



Родственники Павла не знают причины, по которой он до сих пор находится в тюрьме.

— Можно предположить, что расследование по делу Павла, как и расследование по делам Статкевича, Тихановского, продлили. Когда я пишу в Следственный комитет, то там ничего точно мне не отвечают. Даже не называют статью, по которой Павла там удерживают. Они просто пишут номер дела и каждый раз отказывают нам в свидании и встрече с сыном. Причина отказа в свидании — “нецелесообразно”, — рассказывает Еврорадио мать Павла Северинца Татьяна Евгеньевна.

Мама Северинца говорит, что Павлу приходит много писем от соратников и сочувствующих. От Павла письма тоже приходят, но с опозданием:

— Вчера мы получили письмо Павла от 17 декабря. Наше последнее письмо он получил 7 декабря.

Узнать о ходе дела пока что тоже не получается: адвокат Павла сейчас на самоизоляции, попасть к нему она не сможет до 28 декабря. 

Судя по письмам, приходящим матери от Павла Северинца, духом он не падает.

— Паша молится, пишет сказки для сына. Пишет уже третью свою книгу, свой “Беларусалим”, и очень ждёт новостей. Павел, как и в 2011 году, ничего им не рассказывает, не даёт показаний, с ними он не разговаривает. 

Да и что он им может сказать? Разве что “Парни, скорее бросайте это позорное занятие, увольняйтесь с этих должностей, спасайте ваши души”, — говорит Татьяна Северинец. — Насколько мне известно, Павел находится в очень плохой камере. Камера номер 101 — как насмешка, она совпадает с номером квартиры, в которой прописан Паша. В камере большая влажность, она находится чуть ли не в подвале. Паша с юмором описывал, как они с сокамерником ловили комаров в камере.

Павел Северинец находится за решёткой с 7 июня.
 
Теги: Новости
 
 
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В октябре политику и христианскому активисту Павлу Северинцу продлили “срок следствия” на два месяца — до 20 декабря. На дворе 24 декабря, а Северинец до сих пор...
 
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