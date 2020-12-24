МИД о санкциях: в самих США не все в порядке с правами человека







Инструмент санкций – заведомо бесполезный и контрпродуктивный.

заявлении МИД РБ, опубликованном на сайте ведомства Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие", - говорится вМИД РБ, опубликованном на сайте ведомства

Более того, насаждаемая американцами ”диктатура прав человека“ выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке.

Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны.