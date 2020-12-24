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МИД о санкциях: в самих США не все в порядке с правами человека
Источник материала: Партизан
Белорусский МИД заявил, что подготовил свой "ответ" на санкции США.
"Белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 г. о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц.
Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны.
Более того, насаждаемая американцами ”диктатура прав человека“ выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке.
Инструмент санкций – заведомо бесполезный и контрпродуктивный.
Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие", - говорится в
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Белорусский МИД заявил, что подготовил свой "ответ" на санкции США.
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