ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального

24.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального

  • 24.12.2020, 18:24
  • 1,102
Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального
Алексей Навальный

Вашингтон заявляет, что российскому правительству предстоит ответить.

Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ), сообщает dw.com.

«США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент «Новичок», чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства», –заявил представитель Госдепартамента США в среду, 23 декабря, отвечая на запрос издания The Hill.

«Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное, – продолжил представитель Госдепартамента. – Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода – не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить».

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что Вашингтон «полностью уверен» в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связаны с ядом из группы «Новичок».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вашингтон заявляет, что российскому правительству предстоит ответить.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзярждэпартамэнт: ЗША лічаць, што супрацоўнікі ФСБ атруцілі Навальнага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика