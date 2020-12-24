Источник материала: Хартия'97

Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального 24.12.2020, 18:24

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Алексей Навальный

Вашингтон заявляет, что российскому правительству предстоит ответить.

Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ), сообщает dw.com .

«США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент «Новичок», чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства», –заявил представитель Госдепартамента США в среду, 23 декабря, отвечая на запрос издания The Hill.

«Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное, – продолжил представитель Госдепартамента. – Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода – не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить».

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что Вашингтон «полностью уверен» в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связаны с ядом из группы «Новичок».

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