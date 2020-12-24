Источник материала: Хартия'97

Великобритания и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit 24.12.2020, 18:14

1,015

Напряженные переговоры длились целый месяц.

В канун Рождества Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

За неделю до окончания переходного периода ЕС и Великобритания положили конец спорам по поводу условий двусторонней торговли после Brexit. Напряженные переговоры длились целый месяц.

31 декабря 2020 года Великобритания выходит из единого рынка с ЕС, и Британия войдет в группу третьих стран для ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .