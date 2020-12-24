Лукашенко «почистил» судейский корпус

Александр Лукашенко 24 декабря подписал указ № 487 «О назначении и освобождении судей», сообщила его пресс-служба.





Так, согласно документу, Денис Валдайцев назначен председателем экономического суда Гродненской области.

Виталий Лаевский освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики.

От должности заместителя председателя и судьи Минского областного суда в связи с выходом в отставку освобожден Геннадий Клещенок. Его место в президиуме Минского областного суда займет судья Марина Дунаева.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Также Лукашенко подписал указ № 488 «О присвоении квалификационных классов судьям».

Напомним, 25 февраля 2019 года Лукашенко на встрече с главой Верховного суда Валентином Сукало заявил, что к нему приходит информация об увеличении фактов противоправной деятельности со стороны судей.

«Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет», — заявил Лукашенко.

Он попросил Сукало «каким-то образом аккуратно предупредить» таких людей в мантиях, что «перед законом все равны».

Лукашенко напомнил, что исключений не будет ни для кого.