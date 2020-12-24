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Дональд Туск: прошу не забывать наших белорусских друзей, которые страдают от пыток и избиений
Источник материала: Навiны
Глава Европейской народной партии (имеет самую крупную фракцию в Европарламенте), экс-председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не забывать о белорусах.
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«В это непростое рождественское время, я прошу вас не забывать наших лишенных свободы белорусских друзьях, которых страдают от пыток и избиений. Они могут не выдержать достаточно долго, чтобы увидеть новый год», — подчеркнул Туск.
Напомним, по данным правозащитников,
«Такого количества политических заключенных в истории Беларуси еще никогда не было», —
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Глава Европейской народной партии (имеет самую крупную фракцию в Европарламенте), экс-председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши...
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