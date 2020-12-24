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Правозащитнику из Могилева дали три года «химии» по обвинению в оскорблении судей

24.12.2020 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

58-летнего правозащитника из Могилева Володара Цурпанова районный суд 24 декабря признал виновным в оскорблении двух судей и приговорил к трем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа.

Правозащитнику из Могилева дали три года «химии» по обвинению в оскорблении судей

Судья Александр Холодцов удалил Цурпанова из зала суда в самом начале длившегося два дня процесса после словесной перепалки с ним. Цурпанову даже не дали выступить с последним словом.

Поводом для уголовного преследования Цурпанова послужило резкое высказывание в адрес судей Виктории Поляковой и Ольги Кравченко, когда они рассматривали административные дела против него за участие в акциях протеста. В обоих случаях судили Цурпанова по видеосвязи, так как он находился в изоляторе временного содержания. После высказываний в адрес судей Цурпанова лишили возможности участия в судебных процессах за неуважение к суду и один раз оштрафовали.

Судьи, признанные потерпевшими по делу, обратились к своему начальству, посчитав заявление Цурпанова оскорбительными.

В материалах дела говорится, что Цурпанов, «руководствуясь низменными побуждениями в желании отомстить за рассмотрение неправомерного, по его мнению, дела об административном правонарушении, умышленно оскорбил» судей при исполнении ими правосудия.

Представитель гособвинения просила наказать Цурпанову тремя годами «химии» и в своем выступлении отметила, что поведение активистка «недопустимо для человека и гражданина, заявляющего о защите прав других людей». Она отметила, что обвиняемый был отстранен от судебного заседания за нарушение порядка судебного заседания.

Володар Цурпанов своей вины не признал. Он настаивает, что в его действиях не было инкриминируемого ему преступления. Однако высказать свою позицию в суде он не смог, так как судья удалил его из зала.

Свое поведение Цурпанов объяснил журналистам тем, что судья неуважительно отнесся к нему как к участнику процесса и гражданину. Кроме того, он не разговаривал с ним по-белорусски.

Правозащитник считает, что, удалив его из зала суда, судья нарушил процессуальные нормы и права обвиняемого.

У Цурпанова не было адвоката, так как он планировал защищать себя сам.

 
Теги: Могилев
 
 
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58-летнего правозащитника из Могилева Володара Цурпанова районный суд 24 декабря признал виновным в оскорблении двух судей и приговорил к трем годам ограничения...
 
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