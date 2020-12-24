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Межевич: государство всегда должно демонстрировать умеренный оптимизм

24.12.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт: государство всегда должно демонстрировать умеренный оптимизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал указ №480 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год", в котором прогнозируется рост реально-располагаемых доходов населения на 1,6% по сравнению с уходящим годом, безработица не должна превысить 4,4%, жилья с господдержкой планируется ввести не менее 1 млн. кв.м. Кроме того, впервые в прогнозе появился показатель удерживания роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). 

© CC0 / Pixabay / edar
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Насколько реально выполнение данных параметров в текущих кризисных политических и экономических условиях? Своим мнением на радио Sputnik делится российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.

"Прогноз оптимистичный. Насколько удастся его реализовать в данных условиях? Круг мер, которые предлагает оппозиция, это, фактически, диверсия против национальной экономики, которую они почему-то считают своей. Да, сегодня экономика подвергается серьезным воздействиям. Но есть вероятность успеха ― частично с российской поддержкой, частично учитывая блестящую работу Нацбанка. Государство всегда должно демонстрировать умеренный оптимизм", ― полагает эксперт.

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Насколько реально выполнение обозначенных властями прогнозных параметров белорусской экономики на 2021 год, рассуждает руководитель Центра белорусских...
 
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