К Новому году пригреет до +7

Источник материала: Onliner

Главное, что надо знать: день больше не сокращается. А 26 декабря, как ожидается, станет длиннее на минуту. (Лишь бы не начал снова сокращаться, на фоне всего прочего этому никто особо не удивится.) Также надо принять, что сохранить снег до Нового года многим районам не удастся. Набравшаяся европейских привычек зима уже не поддается насильственной корректировке и остается себе на уме.

Белгидромет разглядел на горизонте какие-то огромные градусы. Но сначала будут странноватые качели с плюсами и минусами. Над Польшей висит циклон, из которого сыплется что попало. Все это движется через нас в сторону России. Кому-то по пути достанется снег, кому-то — дождь.

Осадки гуляют из жидкой фракции в полутвердую и обратно. Выглядят все более неважно. Они, наверное, не меньше нас всех хотели бы уже определиться, потому что тревожно и обидно, когда ты ни то ни се, с непонятным будущим.

Итак, предстоящей ночью ждем неожиданно высокую температуру — от 0 до 5 тепла. Зато завтра днем включат слабый мороз — чтобы все нападавшее и растаявшее замерзло. А значит — гололедица.

В выходные с неба будет продолжать что-то сыпаться или капать. Ночами ожидаются морозы до 8 градусов. Днем то, что замерзло, может оттаивать (от 3 мороза до 2 тепла). Потом снова замерзать.

Новый поворот ждем в понедельник — подует теплым со стороны Балкан. К середине недели на юге дело может дойти до плюс 7, при этом на северо-востоке днем около ноля. Непонятные осадки продолжатся. Но чем южнее и западнее, тем меньше шансов сохранить снег — даже если он выпадет.