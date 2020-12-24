В Беларуси с 1 января 2021 года дорожают услуги ЖКХ

Источник материала: АФН

В Беларуси с 1 января 2021 года на $4,2 подорожают тарифы на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства, следует из указа №490 от 24 декабря 2020 года.

В эту группу включены услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

«В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5», - говорится в комментарии к указу.