Лукашенко посетил благотворительный праздник для детей в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ожидание чуда – это и есть то, что объединяет нас в эти предновогодние дни. Это сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на благотворительном празднике для детей, передает «МИР 24».

Он прошел в рамках акции «Наши дети». Это традиционное мероприятие, которое стартует за несколько недель до Нового года. Финальная часть акции прошла во Дворце Республики. На нее пригласили детей со всей страны – те, кто учился на «отлично», учувствовал в конкурсах и олимпиадах. А также ребят из многодетных семей, воспитанников школ-интернатов и кадетов.

Александр Лукашенко пожелал детям удачи в Новом году. Отдельно слова благодарности прозвучали в адрес организаторов акции «Наши дети».

«Уважаемые взрослые, предприниматели и бизнесмены, просто люди доброй воли. Позвольте мне от имени белорусского народа в очередной раз поблагодарить вас за ту доброту и теплоту, которые вы дарите в эти предновогодние и новогодние дни всем тем, кто нуждается в помощи, доброте и теплоте. Это действительно образец и показатель нашей нации – доброй, толерантной и очень перспективной», – заявил Лукашенко.

После музыкального представления дети подарили президенту сувениры. Плетеную шкатулку из лозы с авторскими новогодними шарами и панно «Новогодняя ночь». Ребята с праздника увезли хорошее настроение и сладкие подарки.