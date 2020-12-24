Антистресс-терапия. Как прийти в себя перед праздниками

Источник материала: Tut.by

До Нового года осталась неделя, и люди пытаются успеть закрыть все важные вопросы перед праздниками. Хлопот хватает, а времени — нет. В результате стресс, отсутствие сил, энергии и плохое настроение. Но не стоит опускать руки — мы знаем, как прийти в себя в это нелегкое время. Как восстановить энергию перед праздниками, рассказывает segodnya.ua.



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Чтобы быстро прийти в себя, избавиться от стресса и восполнить свою энергию, психолог Марина Журбенко советует пять методов релаксации, которые вы можете провести сами без посторонней помощи.

Медитация с дыханием

Выгоните всех из комнаты и попросите никого не шуметь хотя бы 15 минут. Глубоко вдохните через нос, опустите диафрагму. Затем мысленно выдохните на счет 2, и так далее до 10, причем с каждым выдохом внимание надо сдвигать сверху вниз, с солнечного сплетения до органов малого таза. Медитация утром и вечером поможет вам быть милым котиком в течение дня.

Ароматерапия

Повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, а еще эфирные масла оказывают влияние на эмоции человека. Кроме того, это еще и модно, поэтому вариантов различных духов для дома и аромасвечей полно. Выбирайте то, что нравится вам, и расслабляйтесь.



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Концентрация

Мысленно считайте от 1 до 10 и сосредоточьтесь на этом медленном счете. Если в какой-то момент мысли начнут рассеиваться и вы будете не в состоянии сосредоточиться на счете, начните считать сначала. Повторяйте счет в течение нескольких минут. А потом идите и спокойно завоевывайте мир!

Арт-терапия

Лечение изобразительным искусством включает разные направления: терапия танцами, кино, музыкой, рисованием, куклами. Выбирайте то, что интереснее, и будет вам счастье!

В период сильного стресса организму необходима комплексная терапия: медикаментозная поддержка, много отдыха, прогулки на свежем воздухе и нормальное сбалансированное питание, поясняет нутрициолог Нина Ходаковская.