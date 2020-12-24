|
Вы видели БЧБ-медали за освобождение Беларуси от фашистов? Так могла выглядеть такая медаль даже при Сталине
Источник материала: Партизан
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны находятся эскизы медали "За освобождение Советской Белоруссии". Известно, что задание разработать эскиз такой медали получили как известные, так и малоизвестные художники республики.
Эскиз художника Ибрагима Гембицкого
Среди эскизов есть и те, что выполнены в бело-красно-белой колеровке.
Эскиз художника Павла Гавриленко
«То есть восприятия БКБ как «фашистского» колора не было даже при Сталине. Иное дело — при Лукашенко», — отметил в Facebook православный протодиакон из России Андрей Кураев, который и обратил внимание на эскизы.
Эскиз художника Николая Гусева
Среди вариантов есть медали и других расцветок, в том числе синих и зеленых, но ни один из них в результате так и не утвердили,
Как сообщалось ранее, бело-красно-белый флаг был признан национальным для белорусов в 1917 году. В 1918-м он стал официальным в Белорусской Народной Республике, а в 1991-м под ним Беларусь возобновила свою независимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы видели БЧБ-медали за освобождение Беларуси от фашистов? Так могла выглядеть такая медаль даже при Сталине
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны находятся эскизы медали "За освобождение Советской Белоруссии". Известно, что задание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)