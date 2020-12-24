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Вы видели БЧБ-медали за освобождение Беларуси от фашистов? Так могла выглядеть такая медаль даже при Сталине

24.12.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны находятся эскизы медали "За освобождение Советской Белоруссии". Известно, что задание разработать эскиз такой медали получили как известные, так и малоизвестные художники республики.


Эскиз художника Ибрагима Гембицкого

Среди эскизов есть и те, что выполнены в бело-красно-белой колеровке.

Эскиз художника Павла Гавриленко

«То есть восприятия БКБ как «фашистского» колора не было даже при Сталине. Иное дело — при Лукашенко», — отметил в Facebook православный протодиакон из России Андрей Кураев, который и обратил внимание на эскизы.


Эскиз художника Николая Гусева

Среди вариантов есть медали и других расцветок, в том числе синих и зеленых, но ни один из них в результате так и не утвердили, отмечает TUT.by.

Как сообщалось ранее, бело-красно-белый флаг был признан национальным для белорусов в 1917 году. В 1918-м он стал официальным в Белорусской Народной Республике, а в 1991-м под ним Беларусь возобновила свою независимость.
 
 
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В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны находятся эскизы медали "За освобождение Советской Белоруссии". Известно, что задание...
 
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