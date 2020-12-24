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Цифра дня. Сколько суток придется отсидеть студенту, который подрабатывал программистом в КГБ
24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
24 декабря Яна Солоновича осудили на очередные 15 суток.
Судья Партизанского района Минска Михаил Макаревич осудил студента 4 курса БГУИР Яна Солоновича на 15 суток. Речь шла об участии в марше 25 октября.
Это восьмой суд над молодым человеком за два месяца, в общей сумме его арестовали на 114 суток.
Как сообщает
Мама студента подала в прокуратуру заявление по отбыванию взыскания. Семья жалуется на то, что Яна не выводят на улицу, не водят в душ и лишают корреспонденции.
Напомним, что Ян Солонович
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24 декабря Яна Солоновича осудили на очередные 15 суток.
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