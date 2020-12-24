Цифра дня. Сколько суток придется отсидеть студенту, который подрабатывал программистом в КГБ

Источник материала: Салiдарнасць

24 декабря Яна Солоновича осудили на очередные 15 суток.





Судья Партизанского района Минска Михаил Макаревич осудил студента 4 курса БГУИР Яна Солоновича на 15 суток. Речь шла об участии в марше 25 октября.

Это восьмой суд над молодым человеком за два месяца, в общей сумме его арестовали на 114 суток.

Как сообщает TUT.BY , в суде адвокат студента назвал условия его содержания под арестом пытками. Сам Ян рассказал ни в душ, ни на прогулки его не водят. Также за все это время он ни разу не получал писем. Не доходят и его письма к родным.

Мама студента подала в прокуратуру заявление по отбыванию взыскания. Семья жалуется на то, что Яна не выводят на улицу, не водят в душ и лишают корреспонденции.

Напомним, что Ян Солонович признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.