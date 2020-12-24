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На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
Так, сегодня ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега.
На отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
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