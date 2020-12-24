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На пятницу объявлен желтый уровень опасности

24.12.2020 19:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Фото pixabay.com

Так, сегодня ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега.

На отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

 
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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
 
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