МИД подготовил ответные меры на санкции США и грозится ввести их в действие

Белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 года о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц.





«Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел, — говорится в заявлении МИД Беларуси. — Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политикой вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами «диктатура прав человека» выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке».

В заявлении подчеркивается, что инструмент санкций является «заведомо бесполезным и контрпродуктивным».

«Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие, — говорится в заявлении. — Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор. Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса».

23 декабря управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на заместителя министра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича, Центризбирком, ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГУВД в целом, а также на подразделение «Альфа» Комитета госбезопасности.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео ввел визовые ограничения в отношении 39 белорусских физических лиц.

Ранее, 2 октября, Соединенные Штаты ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов Центризбиркома и ряда силовиков. Под санкции попали заместитель председателя Центризбиркома Беларуси Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев (теперь помощник президента по Гродненской области), его заместитель и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко (теперь первый замминистра внутренних дел), а также замминистра Александр Барсуков (теперь помощник президента по Минску) и заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков. Помимо этого, в списке значатся глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков (теперь глава МВД).

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