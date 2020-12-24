Еще семь человек признаны политзаключенными

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек.





Это Артем Мицук, Александр Дроздов, Григорий Гунько, Давид Збаранский, Марк Антонов, Игорь Рудчик — их привлекли к уголовной ответственности за массовые беспорядки (ч. 2 ст. 293 УК), а также Владислав Зеневич, обвиняемый в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

Всего в списке белорусских политзаключенных сегодня насчитывается 167 фамилий.