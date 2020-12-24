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Вызывайте МЧС: женщина в Гродно поскользнулась и застряла в заборе – видео
24.12.2020 19:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не совсем обычный инцидент произошел накануне утром: гродненским спасателям поступила информация, что из забора нужно достать застрявшую в нем женщину.
Бойцам МЧС гражданка рассказала, что поскользнулась и при падении попала ногами в прутья металлического ограждения. Спасатели, используя специнструмент, освободили гродненку.
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Сотрудники МЧС помогли жительнице Гродно, которая двумя ногами застряла в металлическом заборе. Смотрите на видео кадры, снятые спасателями.
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