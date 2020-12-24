Вызывайте МЧС: женщина в Гродно поскользнулась и застряла в заборе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не совсем обычный инцидент произошел накануне утром: гродненским спасателям поступила информация, что из забора нужно достать застрявшую в нем женщину.

Бойцам МЧС гражданка рассказала, что поскользнулась и при падении попала ногами в прутья металлического ограждения. Спасатели, используя специнструмент, освободили гродненку.