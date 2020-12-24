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Кондрусевич: после пересечения границы я целовал землю Беларуси
24.12.2020 19:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич признался, что после пересечения польско-белорусской границы целовал землю Беларуси.
© Sputnik / Анна Нефедова
Митрополит в четверг 24 декабря
"Сегодня, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться, я стал на колени, поблагодарил бога за возвращение на родную землю. Это моя земля, я вырос здесь. И я хочу тут жить, хочу тут служить", – сказал журналистам Кондрусевич.
Он также отметил, что никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал интересы республики и будет это делать и дальше.
"Я сегодня благодарю бога за то, что он мне помогал все это время. Вероятно, это был мой "крест", это было нелегко, однако мы знаем, что крест после распятия на нем Иисуса Христа – это знак нашего избавления, нашей надежды", – подытожил глава РКЦ в Беларуси.
Ситуация с Кондрусевичем
Напомним, что глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеуш Кондрусевичем, которому 3 января 2021 года исполняется 75 лет, с конца августа не мог вернуться в страну.
Как
С августа и до настоящего времени Кондрусевич находился в Белостоке (Польша) и уже заявил о том, что будет писать прошение на имя Папы Римского о том, чтобы уйти на пенсию.
О том, что глава белорусских католиков
Ранее также стало известно, что Лукашенко поручил
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Митрополит отметил, что никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал интересы республики и будет это делать и дальше.
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