Кондрусевич: после пересечения границы я целовал землю Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич признался, что после пересечения польско-белорусской границы целовал землю Беларуси.

Митрополит в четверг 24 декабря вернулся в республику из Польши, где был вынужден провести последние несколько месяцев, так как в августе ему отказали во въезде в Беларусь.

"Сегодня, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться, я стал на колени, поблагодарил бога за возвращение на родную землю. Это моя земля, я вырос здесь. И я хочу тут жить, хочу тут служить", – сказал журналистам Кондрусевич.

Он также отметил, что никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал интересы республики и будет это делать и дальше.

"Я сегодня благодарю бога за то, что он мне помогал все это время. Вероятно, это был мой "крест", это было нелегко, однако мы знаем, что крест после распятия на нем Иисуса Христа – это знак нашего избавления, нашей надежды", – подытожил глава РКЦ в Беларуси.

Ситуация с Кондрусевичем

Напомним, что глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеуш Кондрусевичем, которому 3 января 2021 года исполняется 75 лет, с конца августа не мог вернуться в страну.

Как заявил тогда президент Беларуси Александр Лукашенко, Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". В МВД сообщили, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования".

С августа и до настоящего времени Кондрусевич находился в Белостоке (Польша) и уже заявил о том, что будет писать прошение на имя Папы Римского о том, чтобы уйти на пенсию.

О том, что глава белорусских католиков может вернуться в Беларусь к Рождеству Христову, сообщил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.

Ранее также стало известно, что Лукашенко поручил "решить вопрос" возвращения главы белорусских католиков по просьбе Понтифика. Как сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей, соответствующее письмо от Папы Римского белорусскому президенту привез папский посланник монсеньор Клаудио Гуджеротти, ранее работавший в Минске апостольским нунцием.

Читайте также: