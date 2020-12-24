Как будет дорожать «коммуналка» в 2021 году. Подписан указ

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Александр Лукашенко 24 декабря подписал указ №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год». Об этом сообщает его пресс-служба. Там отметили, что в результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5.

Повышение тарифов произойдет в два этапа. С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

«В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности», — обратили внимание в пресс-службе.