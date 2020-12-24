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МИД РБ: Насаждаемая США "диктатура прав человека" выглядит неуместной

24.12.2020 19:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти приняли к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 года о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц.

"Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны", - говорится в заявлении МИД РБ.

"Инструмент санкций - заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие. Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор. Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса", - сказано в заявлении.

МИД Беларуси также позволил себе упрекнуть США в том, что насаждаемая этой страной "диктатура прав человека" выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке.

 
 
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Белорусские власти приняли к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 года о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в...
 
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