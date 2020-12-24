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Lexus показал реактивные сани с «оленьим приводом»
Источник материала: ОНТ
Знаменитая японская компания
Новые сани называются Lexus HX Sleigh Concept. Как пояснили в компании, они были спроектированы Такуми, эльфами Санта-Клауса. Сани ярко-красного цвета имеют стильную аэродинамическую форму.
Объем багажника – бесконечный, он позволит Санте доставлять миллиарды игрушек в один заход, уточняют в компании. Сани оснащены климат-контролем Climate Concierge, а обогрев сидений в районе шеи поможет волшебнику на 18-километровой высоте.
Управлять санями помогают большие сенсорные экраны, на которые будет выводиться воздушная навигация. В санях есть аудиосистема Mark Levinson с объемным звуком.
Сани оснащены гибридной силовой установкой Lexus, работающей на возобновляемых источниках. Сообщается, что она имеет «полный олений привод» All-Reindeer Drive. На санях есть турбины – видимо, они работают на реактивной тяге.
Ранее Bentley предоставили свое представление транспорта для Санты, который, правда, не летает, но тоже весьма неплох.
Фото: Lexus
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