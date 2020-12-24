Lexus показал реактивные сани с «оленьим приводом»

Источник материала: ОНТ

Знаменитая японская компания продемонстрировала реактивные сани для Санта-Клауса, приподняв настроение миллионам пользователей интернета перед Новым годом.

Новые сани называются Lexus HX Sleigh Concept. Как пояснили в компании, они были спроектированы Такуми, эльфами Санта-Клауса. Сани ярко-красного цвета имеют стильную аэродинамическую форму.

Объем багажника – бесконечный, он позволит Санте доставлять миллиарды игрушек в один заход, уточняют в компании. Сани оснащены климат-контролем Climate Concierge, а обогрев сидений в районе шеи поможет волшебнику на 18-километровой высоте.





Управлять санями помогают большие сенсорные экраны, на которые будет выводиться воздушная навигация. В санях есть аудиосистема Mark Levinson с объемным звуком.

Сани оснащены гибридной силовой установкой Lexus, работающей на возобновляемых источниках. Сообщается, что она имеет «полный олений привод» All-Reindeer Drive. На санях есть турбины – видимо, они работают на реактивной тяге.

Ранее Bentley предоставили свое представление транспорта для Санты, который, правда, не летает, но тоже весьма неплох.

Фото: Lexus

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