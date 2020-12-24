Хоккейный клуб «Динамо-Минск» простился с Егором Шаранговичем

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» опубликовал трогательное видео, где главный тренер команды Крэйг Вудкрофт прощается с Егором Шаранговичем, который уехал в НХЛ и попробует свои силы в клубе «Нью-Джерси Дэвилс».

Это нужно увидеть. В нашей стране впервые за долгое время вырос хоккеист, который способен заиграть в сильнейшей лиге мира. Сезон в национальной хоккейной лиге стартует 13 января. Пока Шарангович находится в тренировочном лагере «Нью-Джерси». Напомним, в этом сезоне Егор в 34 матчах КХЛ набрал 25 очков, забросив 17 шайб при показателе полезности «+11».

Фото: Динамо-Минск

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