Белорусские волейболисты в апреле начнут подготовку к матчам Золотой лиги

Источник материала: ОНТ

Завершился сбор мужской национальной команды по волейболу. Игроки должны были готовиться к отбору на чемпионат Европы, но квалификация была перенесена на более поздний срок.

Тем не менее, наша команда решила не отказываться от запланированного сбора и наиграть новые сочетания. В апреле белорусские волейболисты соберутся вновь и начнут подготовку к матчам Золотой лиги. Наши соперники – команды Португалии, Турции и Чехии. Первый тур пройдёт в Беларуси, второй – в Португалии.

Участие в Золотой лиге примет и женская сборная Беларуси. Команда Дениса Матвеева сыграет с волейболистками Венгрии, Хорватии, а также Чехии, где пройдёт первый тур соревнований. Второй этап турнира состоится в Беларуси.

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