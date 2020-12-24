ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские волейболисты в апреле начнут подготовку к матчам Золотой лиги

24.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские волейболисты в апреле начнут подготовку к матчам Золотой лиги

Завершился сбор мужской национальной команды по волейболу. Игроки должны были готовиться к отбору на чемпионат Европы, но квалификация была перенесена на более поздний срок.

Тем не менее, наша команда решила не отказываться от запланированного сбора и наиграть новые сочетания. В апреле белорусские волейболисты соберутся вновь и начнут подготовку к матчам Золотой лиги. Наши соперники – команды Португалии, Турции и Чехии. Первый тур пройдёт в Беларуси, второй – в Португалии.

Участие в Золотой лиге примет и женская сборная Беларуси. Команда Дениса Матвеева сыграет с волейболистками Венгрии, Хорватии, а также Чехии, где пройдёт первый тур соревнований. Второй этап турнира состоится в Беларуси.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершился сбор мужской национальной команды по волейболу. Игроки должны были готовиться к отбору на чемпионат Европы, но квалификация была перенесена на более...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Івацэвічах затрымалі журналіста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика