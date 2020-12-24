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В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка

24.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка

В украинской столице неустановленный злоумышленник  ночью взломал дверь банковского отделения, после чего бросил взрывчатку. Об этом передает  УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

По данному факту правонарушения начато уголовное производство. Правоохранители уточняют, что никто не пострадал, однако взрыв повредил входные двери отделения, платежный терминал, пострадала припаркованная поблизости машина.

Злоумышленника ищут.

Фото полиции Киева

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В украинской столице неустановленный злоумышленник  ночью взломал дверь банковского отделения, после чего бросил взрывчатку. Об этом передает  УНН со ссылкой на...
 
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