В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка

Источник материала: ОНТ

В украинской столице неустановленный злоумышленник ночью взломал дверь банковского отделения, после чего бросил взрывчатку. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

По данному факту правонарушения начато уголовное производство. Правоохранители уточняют, что никто не пострадал, однако взрыв повредил входные двери отделения, платежный терминал, пострадала припаркованная поблизости машина.

Злоумышленника ищут.

Фото полиции Киева

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