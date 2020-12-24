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Патриотический проект «Память сердца» завершился у столичного обелиска на Площади Победы

24.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Патриотический проект «Память сердца» завершился у столичного обелиска на Площади Победы

Патриотический проект «Память сердца» на протяжении месяца объединил тысячи неравнодушных белорусов, которые с гордостью вспоминают подвиг дедов и прадедов. Финальный аккорд кампании прозвучал сегодня у подножья столичного обелиска на Площади Победы. 

Инициативная молодежь в рамках празднования 75-летия Великой Победы запустила уникальный интерактивный проект «Родные лица победы», где каждый белорус сможет увековечить память о героях своей семьи, погибших в годы войны. Создание электронного альбома памяти в мае прошлого года поддержал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Молодежь столицы возложила цветы к обелиску победы и почтила минутой молчания тех, кто не вернулся с поля боя. Завершился митинг-реквием исполнением государственного гимна Беларуси. 

Напомним, масштабная патриотическая кампания прошла во всех областях страны. Лейтмотивом молодежного проекта стала тема сохранения исторической памяти о Великом подвиге нашего народа. 

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Патриотический проект «Память сердца» на протяжении месяца объединил тысячи неравнодушных белорусов, которые с гордостью вспоминают подвиг дедов и прадедов....
 
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