Патриотический проект «Память сердца» завершился у столичного обелиска на Площади Победы

Источник материала: ОНТ

Патриотический проект «Память сердца» на протяжении месяца объединил тысячи неравнодушных белорусов, которые с гордостью вспоминают подвиг дедов и прадедов. Финальный аккорд кампании прозвучал сегодня у подножья столичного обелиска на Площади Победы.

Инициативная молодежь в рамках празднования 75-летия Великой Победы запустила уникальный интерактивный проект «Родные лица победы», где каждый белорус сможет увековечить память о героях своей семьи, погибших в годы войны. Создание электронного альбома памяти в мае прошлого года поддержал и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Молодежь столицы возложила цветы к обелиску победы и почтила минутой молчания тех, кто не вернулся с поля боя. Завершился митинг-реквием исполнением государственного гимна Беларуси.

Напомним, масштабная патриотическая кампания прошла во всех областях страны. Лейтмотивом молодежного проекта стала тема сохранения исторической памяти о Великом подвиге нашего народа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram