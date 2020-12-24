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Пьяный гомельчанин угрожал ножом таксисту

24.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный гомельчанин угрожал ножом таксисту

Пребывающий в нетрезвом состоянии житель Гомеля угрожал кухонным ножом таксисту. Об этом сообщили в Департаменте охраны МВД.

19 декабря около полудня правоохранителям позвонил таксист, который сказал, что на улице Мележа ему угрожает мужчина с ножом. На место сразу была отправлена группа задержания.

Оказалось, что немногим ранее таксист подвозил из больницы к дому пожилую женщину. У нее не было денег на проезд. Дойдя до квартиры, она попросила сына расплатиться. Тот послушался, но после этого захотел сам воспользоваться услугами такси. Таксист отказал – он видел, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Тогда несостоявшийся клиент достал нож и стал угрожать водителю расправой.

Правоохранители задержали гомельчанина. В ходе досмотра у него был найден кухонный и складной ножи.

По факту правонарушения в отношении 44-летнего жителя Гомеля было возбуждено уголовное дело. Ранее он уже имел судимость.


Фото скриншот из видео Департамента охраны МВД

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Теги: Гомель
 
 
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Пребывающий в нетрезвом состоянии житель Гомеля угрожал кухонным ножом таксисту. Об этом сообщили в Департаменте охраны МВД. 19 декабря около полудня...
 
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