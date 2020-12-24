|
Пьяный гомельчанин угрожал ножом таксисту
Источник материала: ОНТ
Пребывающий в нетрезвом состоянии житель Гомеля угрожал кухонным ножом таксисту. Об этом
19 декабря около полудня правоохранителям позвонил таксист, который сказал, что на улице Мележа ему угрожает мужчина с ножом. На место сразу была отправлена группа задержания.
Оказалось, что немногим ранее таксист подвозил из больницы к дому пожилую женщину. У нее не было денег на проезд. Дойдя до квартиры, она попросила сына расплатиться. Тот послушался, но после этого захотел сам воспользоваться услугами такси. Таксист отказал – он видел, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Тогда несостоявшийся клиент достал нож и стал угрожать водителю расправой.
Правоохранители задержали гомельчанина. В ходе досмотра у него был найден кухонный и складной ножи.
По факту правонарушения в отношении 44-летнего жителя Гомеля было возбуждено уголовное дело. Ранее он уже имел судимость.
Фото скриншот из видео Департамента охраны МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пребывающий в нетрезвом состоянии житель Гомеля угрожал кухонным ножом таксисту. Об этом сообщили в Департаменте охраны МВД. 19 декабря около полудня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)