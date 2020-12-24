Много осадков, порывистый ветер и гололедица: прогноз погоды на 25 декабря

Источник материала: ОНТ

Атлантический циклон «Грета», который дождем и ветром прошелся Европе, и для нашей страны припас ненастья. В ближайшие сутки зона штормовой погоды распространится на Беларусь.

Завтра погодные условия будут определять активные атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться через северные районы страны. Ожидается много осадков, ветер порывистый, гололедица. Поэтому и пешеходам, и водителям необходимо быть крайне внимательными.

В пятницу будет облачно. Ночью временами пройдет дождь, мокрый снег. Днем во многих районах – кратковременный мокрый снег. Влажность до 100%. Слабый туман, видимость до километра, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

Утром температура воздуха – от 0°С по северо-востоку страны до +3°С по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня – от +1°С в северных и центральных районах до +3°С тепла в южных. К вечеру температура существенно не изменится: от -1°С мороза до +2°С.

В выходные дни будут поступать неустойчивые холодные воздушные массы северного происхождения, что приведет к постепенному понижению температуры. В субботу ночью будет 0°С…-5°С, днем от -3°С до +2°С. В воскресенье – еще холоднее: под утро до -8°С мороза, в середине дня до -5°С. Облачно с небольшими прояснениями. Пройдёт кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Будут сгущаться слабые туманы, видимость – до километра. Ветер западный порывистый. В начале следующей недели вновь начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы и температура воздуха снова повысится.

Фото: БЕЛТА

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