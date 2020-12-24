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В Экстралиге «А» минская «Юность» сыграет со жлобинским «Металлургом»

24.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Экстралиге «А» минская «Юность» сыграет со жлобинским «Металлургом»

В Экстралиге «А» сегодня состоятся очередные матчи. Лидер чемпионата минская «Юность» в гостях сыграет со жлобинским «Металлургом».

Лидер чемпионата минская «Юность» в гостях сыграет со жлобинским «Металлургом». «Динамо-Молодечно» встретится с оршанским «Локомотивом». «Неман» примет «Могилёв». Эти матчи начнутся в 19:00. А «Гомель» на домашнем льду примет солигорский «Шахтёр» – старт в 19:30. В турнирной таблице «Юность» вышла на чистое первое место, у команды Александра Макрицкого 68 очков. «Шахтёр» приблизился вплотную – 67 баллов. «Гомель» опустился на 3-е место – 65 очков.

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Теги: Гомель
 
 
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В Экстралиге «А» сегодня состоятся очередные матчи. Лидер чемпионата минская «Юность» в гостях сыграет со жлобинским «Металлургом». Лидер чемпионата минская...
 
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