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Посол России рассказал о задаче Запада в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Запад стремится «оторвать» Беларусь от России – такое мнение высказал посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «БелРос»,
Он уверен, что все действия представителей Евросоюза и США направлены на то, чтобы рассорить Россию и Беларусь.
Посол уверен, что Запад ведет целенаправленную работу, чтобы расколоть белорусское общество.
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Запад стремится «оторвать» Беларусь от России – такое мнение высказал посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «БелРос»,...
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