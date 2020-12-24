Посол России рассказал о задаче Запада в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Запад стремится «оторвать» Беларусь от России – такое мнение высказал посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «БелРос», пишет РИА «Новости».

Он уверен, что все действия представителей Евросоюза и США направлены на то, чтобы рассорить Россию и Беларусь.

Посол уверен, что Запад ведет целенаправленную работу, чтобы расколоть белорусское общество.

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