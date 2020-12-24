В китайской провинции Цинхай упал метеорит

Источник материала: ОНТ

В китайской провинции Цинхай ищут обломки метеорита, который рухнул накануне, сильным шумом и вспышками света напугал жителей.





Космический объект приземлился около семи утра в районе города Юйшу с населением в 400 тысяч. Пострадавших нет. Как сообщают специалисты, масса болида может достигать десяти тонн, а его радиус – свыше метра. Падение небесного тела сняли очевидцы. На кадрах видно, что метеорит летит с большой скоростью, а потом взрывается. Космические объекты такого размера встречаются редко, примерно один случай на миллиард. Есть шанс найти обломки.

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