Главный мышелов Британии удивил журналистов

Источник материала: ОНТ

Кот Ларри, который носит официальное звание главного мышелова в резиденции британского премьер-министра, поймал голубя на глазах журналистов, сообщает РИА «Новости».

Питомец премьер-министра Великобритании кот Ларри, который проживает в резиденции на Даунинг-стрит, едва не поймал голубя в прямом эфире. Произошло это на глазах представителей прессы, собравшихся у резиденции в ожидании информации от премьер-министра Бориса Джонсона о торговой сделке по Brexit.









Ларри – любимец британской публики и журналистов, ранее он был неоднократно замечен в драках со своим «коллегой» котом Палмерстоном, который до нынешнего лета служил главным мышеловом в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Фото: standard.co.uk

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