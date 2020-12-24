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Главный мышелов Британии удивил журналистов
Источник материала: ОНТ
Кот Ларри, который носит официальное звание главного мышелова в резиденции британского премьер-министра, поймал голубя на глазах журналистов,
Питомец премьер-министра Великобритании кот Ларри, который проживает в резиденции на Даунинг-стрит, едва не поймал голубя в прямом эфире. Произошло это на глазах представителей прессы, собравшихся у резиденции в ожидании информации от премьер-министра Бориса Джонсона о торговой сделке по Brexit.
Ларри – любимец британской публики и журналистов, ранее он был неоднократно замечен в драках со своим «коллегой» котом Палмерстоном, который до нынешнего лета служил главным мышеловом в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Фото: standard.co.uk
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Кот Ларри, который носит официальное звание главного мышелова в резиденции британского премьер-министра, поймал голубя на глазах журналистов, сообщает РИА...
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