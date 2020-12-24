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Глава МВД навестил воспитанников Радошковичского учебно-педагогического комплекса

24.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава МВД навестил воспитанников Радошковичского учебно-педагогического комплекса

Акция «Наши дети» продолжается. Сегодня министр внутренних дел поздравил с наступающими новогодними праздниками воспитанников Радошковичского учебно-педагогического комплекса. Там проживают дети, родители которых временно лишены исполнения своих обязанностей.  


Министр подарил воспитанникам различные изделия для детской площадки. Дети отблагодарили в свою очередь настоящим представлением для почетных гостей сегодняшнего мероприятия. Они очень готовились и ждали. Сценки, стихи, песни. И, конечно же, хоровод, к которому присоединились и главные гости. Море улыбок и блеск в маленьких глазах были главной целью. И ее можно считать достигнутой.

Иван Владимирович пригласил воспитанников учебно-педагогического комплекса на зимние каникулы приехать в гости в подразделение МВД. Детям покажут, как сотрудники готовятся к службе, познакомят со служебными собаками, сводят в музей МВД.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Мы в обязательном порядке с удовольствием примем детей, обеспечим транспортом для доставки и обратно, организуем питание. Те пожелания детей, которые будут, в рамках дозволенного мы обязательно исполним».

На сегодняшний день в учебно-педагогическом комплексе обучается 162 воспитанника. 19 из них те, у которых родители освобождены от исполнения своих обязанностей. Администрация работает с этими семьями. Уже в понедельник 7 ребят будут возвращены в семьи и встретят Новый год с родителями.

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Акция «Наши дети» продолжается. Сегодня министр внутренних дел поздравил с наступающими новогодними праздниками воспитанников Радошковичского...
 
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