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Лукашенко поздравил Папу Римского с предстоящими праздниками
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко направил Папе Римскому Франциску поздравление с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом
Александр Лукашенко отметил, что деятельность Святого Престола откликается в сердцах многих белорусов, уважающих католицизм. Белорусская власть, сообщается в поздравлении, предпринимает нужные шаги, чтобы предоставить благоприятные условия для работы Римско-католической церкви, активности представителей Ватикана.
Президент сообщил, что рассчитывает на молитву Папы Римского, в которой он поддержит Беларусь, а также надеется и на личную встречу с понтификом. Александр Лукашенко поблагодарил главу Римско-католической церкви за вклад в развитие открытых и дружественных отношений Беларуси и Ватикана.
Фото БЕЛТА
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Александр Лукашенко направил Папе Римскому Франциску поздравление с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
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