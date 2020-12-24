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Лукашенко поздравил Папу Римского с предстоящими праздниками

24.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил Папу Римского с предстоящими праздниками

Александр Лукашенко направил Папе Римскому Франциску поздравление с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента страны.

Александр Лукашенко отметил, что деятельность Святого Престола откликается в сердцах многих белорусов, уважающих католицизм. Белорусская власть, сообщается в поздравлении, предпринимает нужные шаги, чтобы предоставить благоприятные условия для работы Римско-католической церкви, активности представителей Ватикана.

Президент сообщил, что рассчитывает на молитву Папы Римского, в которой он поддержит Беларусь, а также надеется и на личную встречу с понтификом. Александр Лукашенко поблагодарил главу Римско-католической церкви за вклад в развитие открытых и дружественных отношений Беларуси и Ватикана.

Фото БЕЛТА


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Александр Лукашенко направил Папе Римскому Франциску поздравление с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
 
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