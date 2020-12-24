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Совет Республики: антибелорусский законопроект, принятый в США, – грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси
Источник материала: ОНТ
На фоне таких светлых праздничных дней ещё более странно выглядит антибелорусский законопроект, принятый в США. Отечественные сенаторы заявляют, что документ создаёт угрозу международной безопасности.
Белорусские законодатели рекомендуют своим американским коллегам, проявляющим «отеческое» радение о нашем народе, уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии, а также защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах.
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Совет Республики: антибелорусский законопроект, принятый в США, – грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси
На фоне таких светлых праздничных дней ещё более странно выглядит антибелорусский законопроект, принятый в США. Отечественные сенаторы заявляют, что документ...
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