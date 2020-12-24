Источник материала: Хартия'97

Семь президентов из ЕС предложили поддержку Майе Санду 24.12.2020, 19:15

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Майя Санду

Фото: EPA

Страны готовы поделиться своим опытом реформ и интеграции в ЕС.

Президенты Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Польши, Румынии и Словакии выступили в четверг с совместным заявлением, в котором выразили поддержку новому президенту Молдовы Майе Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В заявлении сказано, что граждане Молдовы дали Санду сильный мандат и надеются на изменения, более амбициозную программу реформ, демократии и более тесные связи с Европейским Союзом.

"Мы поддерживаем президента Майю Санду и ее намерения провести реформы, основанные на демократических ценностях, конституционных принципах и идеях правового государства", - подчеркнули президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Чехии Милош Земан, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

Эти страны также готовы поделиться своим опытом реформ и интеграции в ЕС, говорится в заявлении.

Майя Санду приняла присягу президента Молдовы 24 декабря.

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