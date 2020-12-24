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Задержанных и допрошенных в ДФР сотрудников «Пресс-клуба» поместили на Окрестина
Источник материала: Навiны
Пятерых задержанных сотрудников «Пресс-клуба» 24 декабря допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.
Как сообщается на сайте «Пресс-клуба», на допрос возили Юлию Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова и Петра Слуцкого.
«Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении. Наши коллеги пока остаются под стражей», — отмечается в сообщении.
22 декабря в офисе организации, а также дома у ряда ее сотрудников
Пресс-служба КГК
Почти сутки родственникам сотрудников «Пресс-клуба» не было ничего известно об их местонахождении. К вечеру 23 декабря им удалось выяснить, что всех пятерых поместили в ИВС в 1-м переулке Окрестина. 72 часа с момента задержания истекают 25 декабря.
23 декабря Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно освободить основателя «Пресс-клуба Беларусь» Юлию Слуцкую и ее коллег и призвала Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать «на эту новую волну репрессий».
В этот же день обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении «Пресс-клуба Беларусь» выразило посольство Великобритании в Минске.
Сам «Пресс-клуб Беларусь» заявил, что продолжает работу, несмотря на обыски и аресты своих руководителей.
«Пресс-клуб» создан как площадка для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией организация называет «сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси».
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Пятерых задержанных сотрудников «Пресс-клуба» 24 декабря допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.
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