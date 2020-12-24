Суд в Минске отказался удовлетворить иск экс-посла Беларуси в Аргентине к МИД - адвокат

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказал Зикрацкий.





Как сообщалось ранее, Астапенко подал в суд на МИД Беларуси. Бывший дипломат через суд требовал изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения.





3 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе". Ранее, 23 сентября, Астапенко сам подавал в отставку с формулировкой "веры в лучшее будущее для белорусского народа".



