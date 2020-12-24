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Суд в Минске отказался удовлетворить иск экс-посла Беларуси в Аргентине к МИД - адвокат

24.12.2020 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Минске отказал в удовлетворении иска экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко к МИД республики об изменении формулировки причины его увольнения, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат бывшего дипломата Сергей Зикрацкий в четверг.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказал Зикрацкий.

Как сообщалось ранее, Астапенко подал в суд на МИД Беларуси. Бывший дипломат через суд требовал изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения.

3 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе". Ранее, 23 сентября, Астапенко сам подавал в отставку с формулировкой "веры в лучшее будущее для белорусского народа".
 
Теги: Минск
 
 
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Суд в Минске отказал в удовлетворении иска экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко к МИД республики об изменении формулировки причины его...
 
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