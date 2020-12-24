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Общественное объединение «Мир без границ» отмечает 20-летие

24.12.2020 19:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

БОО «Мир без границ» в этом году отмечает 20-летие своей деятельности.

Объединение занимается поддержкой детей с инвалидностью и детей в конфликте с законом, часть из которых проживает в институциональных учреждениях (домах-интернатах и закрытых учреждениях). За время существования «Мир без границ» в интересах детей были реализованы многие идеи и начинания, в том числе посредством имплементации на законодательном уровне.

Начиналась история объединения «Мир без границ» с организации оздоровления белорусских детей за рубежом. За 20 лет около 6200 мальчиков и девочек из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, отдохнули в Италии. С годами направления работы расширялись:  помощь разным группам детей, работа с родителями, специалистами и сотрудниками государственных органов.

С 2006 года усилиями объединения в страну было привлечено более 2,9 млн евро, из которых 25 % инвестировано в сферу образования и социальной защиты.

– 20 лет – немалый срок, за который мы помогли восстановить дееспособность более 50 воспитанников домов-интернатов, оказали помощь в ресоциализации более 200 детям с инвалидностью и более 500 детям в конфликте с законом, включая выпускников закрытых учреждений. За эти годы мы выстроили дружественные связи с зарубежными и белорусскими общественными организациями, специалистами, организациями системы ООН и сотрудниками министерств и ведомств. Мы дорожим каждым партнером, ведь только общими усилиями мы делаем жизнь детей лучше, – отмечает председатель БОО «Мир без границ» Алексей Ананенко.

Для детей уязвимых групп «Мир без границ» ежегодно проводит творческие мероприятия. В этом году совместно с Министерством труда и социальной защиты 13 раз прошел творческий фестиваль для воспитанников домов-интернатов «Мечты сбываются». С 2008 года объединение организует для детей и молодых людей с инвалидностью республиканские спартакиады, в которых уже приняли участие более тысячи воспитанников домов-интернатов. Бочче, легкая атлетика, футбол, новус, настольный теннис – такой перечень видов спорта, в которых участвуют юные чемпионы. Многие из них после этого становятся участниками и призерами паралимпийского движения.

– Вовлекая детей с инвалидностью и детей в конфликте с законом в творческие активности, мы тем самым помогаем им освоить социальные нормы и культурные ценности. С 2007 года наше объединение инициирует и организует такие мероприятия на республиканском уровне. Мы видим, как раскрываются способности ребенка, как он решается на поступки, которые раньше казались ему не под силу. Этот метод показал свою эффективность, – рассказал ведущий специалист БОО «Мир без границ» Валентин Чернякевич.

За годы работы объединение «Мир без границ» провело восемь инклюзивных акций «Большое искусство руками маленьких людей», которые созданы для ресоциализации детей в конфликте с законом и детей с инвалидностью. Ребята организовали две мобильные выставки, поставили три театральных спектакля и две шоу-программы, которые суммарно собрали более 5 тысяч зрителей. КВН «Осенний марафон», на котором объединение ежегодно собирает детей в конфликте с законом, способствует повышению их правовой культуры.

 «Мир без границ» также ведет комплексную работу с сотрудниками социальной и образовательной сферы. За время существования объединения более 600 специалистов в области образования и около 400 специалистов социальной защиты ознакомились с новыми подходами в организации профильной деятельности. Из них около 100 посетили обучающие мероприятия за рубежом.

С 2018 года БОО «Мир без границ» осуществляет проект «Знать, чтобы помогать», направленный на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав. В рамках проекта разработано методическое пособие по обучению правам детей с инвалидностью, межведомственная система мониторинга реализации прав детей в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, серия плакатов и правовая игра.

БОО «Мир без границ» содействует разработке и реализации общегосударственных и региональных программ, направленных на улучшение условий жизни детей и молодежи. В 2019 году в рамках проекта «Шаг навстречу» объединение создало Дорожную карту деинституционализации детей, находящихся на воспитании в Ивенецком доме-интернате.

Справочно:

«Мир без границ» – международное благотворительное общественное объединение, которое с 2000 года работает с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. Основной спонсор объединения – шведская благотворительная организация «ЭРИКС Партнер по развитию» (ранее «Помощь Эрика»).

 
 
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БОО «Мир без границ» в этом году отмечает 20-летие своей деятельности.
 
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