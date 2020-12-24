Политолог: Сами по себе сотни тысяч протестующих ничего не решают

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Андрей Егоров объяснил, что еще нужно для успеха белорусской революции.





Фото Радыё Свабода

Продолжаем знакомить вас с тезисами открытой лекции «Почему то, что происходит сейчас в Беларуси, — революция» старшего аналитика Центра европейской трансформации Андрея Егорова.

Почему не стоит уповать на крах экономики

Андрей Егоров не согласен с мнением, что только общее бедственное положение может сделать протест всенародным. Здесь стоит задать себе вопрос: на кого в случае серьезного экономического кризиса возложат ответственность те, кто от него пострадают? Если на правительство — то это усилит альтернативный революционный фокус. Но могут и на протестующих, как на тех, кто вызвал этот кризис.

— Я не знаю, как в данном случае распределятся симпатии. Поэтому, лучше бы не доводить ситуацию до экономического кризиса.

О роли актива

Эксперт рассказал о любопытной пропорции, наблюдаемой им в разных относительно замкнутых сферах: от университета, до предприятия, малого города или квартала в столице. Везде наблюдается примерно одинаковая структурная организация протестного актива.

— Актив протестующих, как правило, насчитывает десятки человек. Тех людей, которые присоединяются к различным формам акций — сотни. И если вы спросите у них о количестве лояльных к ним людей, вам ответят: 80-90%.

Масштаб протестов, по мнению аналитика, в первую очередь связан с количеством активных участников и с ростом его организованности.

— Невозможно организовать забастовку или регулярные уличные выступления, если у вас на город в 17-20 тысяч человек есть всего пару десятков активистов. Но если у вас есть сотни — это уже более подъемная ситуация.

Об эффективности санкций

— Любые действия внешних субъектов хороши в том случае, если они идут в линии процесса, разивающегося в стране, поддерживают и укрепляют протестное движение, — говорит эксперт.

Комментируя третий пакет санкций ЕС, Андрей Егоров отметил, что они по-прежнему скорее символичны. Но при этом важное значение начинает обретать сама динамика: санкции нарастают.

Пока что внешнее давление совпадает с линией поведения протестующих, часть из которых пытаются бойкотировать определенные группы товаров, оттягивают выплату коммунальных платежей и т.д.

Чего не хватает для победы

По мнению Андрея Егорова, в массовое политическое действие в августе было вовлечено достаточное для победы количество людей. Кроме того, протесты были продолжительными. Но для полного успеха все еще не хватает блокирования жизненно важных функций режима, которое заставит власти пойти на переговоры.

Эксперт напомнил, что практически до октября протесты носили абсолютно децентрализованный характер, не имея связи с политическими лидерами.

И в этом смысле ультиматум Светланы Тихановской был удачным решением. Более того, от нее теперь ждут подобных инициатив, из которых бы выводились понятные для каждого инструкции к действию.





Политолог объясняет, что одних только уличных протестов для смены власти недостаточно:

— Помните эту магическую цифру — 100 тысяч человек на улицах Минска? Вышли эти сто тысяч и что? Я считаю, что никакого количества самого по себе недостаточно.

По словам Андрея Егорова, массовые протесты, безусловно, играют огромную роль. При этом нужны лидеры или лидер, политический субъект, готовый воспользоваться протестной энергией, направить ее в одну точку, к одной цели — вызвать власть на переговоры или обрушить ее (в случае вступления в силу радикального варианта развития событий).

— Но и этого недостаточно. Нужно доверие между людьми, улицей и политическими лидерами. А от лидеров нужна четкая установка и план того, как они это сделают. Но есть еще и третья плоскость: самоорганизация гражданского общества.

По мнению аналитика, именно от этого во многом зависит вероятность скорейшего наступления перемен в стране.