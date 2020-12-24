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Контрабандный деликатес: 400 кг черной икры пытались незаконно ввезти на рынок ЕАЭС
24.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
400 килограммов черной икры пытались провезти на территорию Евразийского экономического союза из Литвы. Однако белорусские таможенники пресекли эту попытку. Стоимость груза – более 200 тысяч евро.
«В ходе таможенного досмотра полуприцепа помимо заявленного российским перевозчиком пищевого мака в передней части грузового отсека было обнаружено 19 пластиковых контейнеров, в которых находились стеклянные банки объемом пол-литра каждая», – сообщил заместитель начальника отдела Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Дмитрий Рихтиков.
Деликатес обнаружили в грузовике, который проходил досмотр в пункте пропуска «Котловка». Черную икру осетровых рыб перевозили в ненадлежащих условиях без соблюдения температурного режима. Фитосанитарного сертификата не было.
Тем временем
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Белорусские таможенники пресекли эту попытку. Стоимость груза – более 200 тысяч евро.
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