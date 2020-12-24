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Минчане получили именные письма от службы занятости. Что там написано и надо ли на них реагировать
Источник материала: Tut.by
Минчане получают от службы занятости именные письма, причем некоторые — сразу по несколько экземпляров. Тех, кому пришли такие уведомления, приглашают «для оказания содействия в трудоустройстве». С собой просят принести солидный список документов. Если не получится подобрать вакансию, то обещают предложить обучение по востребованной профессии. Поинтересовались, кому отправляют такие письма и надо ли как-то на них реагировать, если не нуждаетесь в помощи в трудоустройстве.
Несколько минчан рассказали, что получили идентичные письма от службы занятости. На сообщениях даже один исходящий номер и одна и та же дата — 16 декабря. При этом письма именные, на них указаны Ф. И. О. получателя и его почтовый адрес.
«Государственная служба занятости населения приглашает вас для оказания содействия в трудоустройстве», — говорится в письме. Дальше перечислены в том числе номера телефонов, по которым можно узнать подробности, и список документов, которые нужно принести с собой. Письмо — от комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
— Не понимаю, почему именно мне пришло это письмо, причем дважды за последние 10 дней, — рассказывает минчанка Елена. — Я официально работаю, у меня трудовой договор. В службе занятости никогда не была зарегистрирована.
Девушка предполагает, что ей могли прислать письмо из-за административного процесса, который начали против нее по статье 23.34 КоАП.
— Сообщалось же, что вроде как
Точно такое же письмо получил и лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич. В присланном ему письме такой же исходящий номер, текст и дата. «Вось што значыць не заплаціць адзіны падатак ІП за апошні квартал 2020-га. Біржа працы будзе рада бачыць мяне сваім кліентам, — написал у себя на странице в фейсбуке Юрий. — Гэта пры тым, што я не падаваў на ліквідацыю ІП і планую працягнуць дзейнасць у наступным годзе».
В столичной службе занятости по одному из номеров телефонов, которые указаны в рассылках, пояснили, что письма рассылали из-за открытия в начале декабря единого центра занятости населения в Минске (ул. Берестянская, 20). До этого по вопросам занятости можно было обратиться в три отдела обслуживания граждан и управление занятости населения.
— Это наши информационные письма, мы переехали по другому адресу, рассылали по всему городу Минску. Если человеку нужна наша помощь, пожалуйста, приходите, будем оказывать. Если на данный момент не нуждаетесь, то это просто информация, чтобы знать, где искать нас, если что, — пояснили в службе занятости. На уточняющий вопрос про то, почему сообщения именные, уточнили: «Что сбросил исполком, то и рассылали, — пояснили в службе занятости. — Списки нам дали, мы разослали». Сообщается, что разослали около 6 тысяч таких писем. Не исключено, что подобные уведомления продолжат направлять.
При этом уточнили, что «никаких действий с вашей стороны (тех, кому прислали такие письма. — Прим. ред.), если вы работаете и заняты, не предвидится, если вы не нуждаетесь в помощи службы занятости точнее». Проще говоря, если нет надобности в помощи в трудоустройстве со стороны служб занятости, то такое полученное письмо можно проигнорировать.
А длинный список документов, который в письме просят принести с собой, указан на всякий случай, он составлен для всех категорий населения. «В каждом случае свой перечень», — уточнили в центре занятости.
При этом нужно отличать такие письма от тех, в которых предупреждают о возможном включении в базу тунеядцев, если не подтвердите свою занятость, а также от тех, в которых сообщается
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Минчане получают от службы занятости именные письма, причем некоторые - сразу по несколько экземпляров. Тех, кому пришли такие уведомления, приглашают «для...
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