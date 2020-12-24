Минчане получили именные письма от службы занятости. Что там написано и надо ли на них реагировать

Источник материала: Tut.by

Минчане получают от службы занятости именные письма, причем некоторые — сразу по несколько экземпляров. Тех, кому пришли такие уведомления, приглашают «для оказания содействия в трудоустройстве». С собой просят принести солидный список документов. Если не получится подобрать вакансию, то обещают предложить обучение по востребованной профессии. Поинтересовались, кому отправляют такие письма и надо ли как-то на них реагировать, если не нуждаетесь в помощи в трудоустройстве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Несколько минчан рассказали, что получили идентичные письма от службы занятости. На сообщениях даже один исходящий номер и одна и та же дата — 16 декабря. При этом письма именные, на них указаны Ф. И. О. получателя и его почтовый адрес.

«Государственная служба занятости населения приглашает вас для оказания содействия в трудоустройстве», — говорится в письме. Дальше перечислены в том числе номера телефонов, по которым можно узнать подробности, и список документов, которые нужно принести с собой. Письмо — от комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

— Не понимаю, почему именно мне пришло это письмо, причем дважды за последние 10 дней, — рассказывает минчанка Елена. — Я официально работаю, у меня трудовой договор. В службе занятости никогда не была зарегистрирована.



Такое письмо пришло минчанке дважды

Девушка предполагает, что ей могли прислать письмо из-за административного процесса, который начали против нее по статье 23.34 КоАП.

— Сообщалось же, что вроде как заработала база тех, кто ходил на митинги. А до этого Лукашенко требовал же поставить на учет и заставить работать болтающихся тунеядцев. Думала, что, может, из-за этого и прислали, — говорит девушка. — Когда я позвонила по указанным номерам, мне сказали, что рассылали всему городу и что если вы нуждаетесь (в трудоустройстве. — Прим. ред.), то мы вам поможем.

Точно такое же письмо получил и лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич. В присланном ему письме такой же исходящий номер, текст и дата. «Вось што значыць не заплаціць адзіны падатак ІП за апошні квартал 2020-га. Біржа працы будзе рада бачыць мяне сваім кліентам, — написал у себя на странице в фейсбуке Юрий. — Гэта пры тым, што я не падаваў на ліквідацыю ІП і планую працягнуць дзейнасць у наступным годзе».

В столичной службе занятости по одному из номеров телефонов, которые указаны в рассылках, пояснили, что письма рассылали из-за открытия в начале декабря единого центра занятости населения в Минске (ул. Берестянская, 20). До этого по вопросам занятости можно было обратиться в три отдела обслуживания граждан и управление занятости населения.

— Это наши информационные письма, мы переехали по другому адресу, рассылали по всему городу Минску. Если человеку нужна наша помощь, пожалуйста, приходите, будем оказывать. Если на данный момент не нуждаетесь, то это просто информация, чтобы знать, где искать нас, если что, — пояснили в службе занятости. На уточняющий вопрос про то, почему сообщения именные, уточнили: «Что сбросил исполком, то и рассылали, — пояснили в службе занятости. — Списки нам дали, мы разослали». Сообщается, что разослали около 6 тысяч таких писем. Не исключено, что подобные уведомления продолжат направлять.

При этом уточнили, что «никаких действий с вашей стороны (тех, кому прислали такие письма. — Прим. ред.), если вы работаете и заняты, не предвидится, если вы не нуждаетесь в помощи службы занятости точнее». Проще говоря, если нет надобности в помощи в трудоустройстве со стороны служб занятости, то такое полученное письмо можно проигнорировать.

А длинный список документов, который в письме просят принести с собой, указан на всякий случай, он составлен для всех категорий населения. «В каждом случае свой перечень», — уточнили в центре занятости.

При этом нужно отличать такие письма от тех, в которых предупреждают о возможном включении в базу тунеядцев, если не подтвердите свою занятость, а также от тех, в которых сообщается о включении в такую базу .

А в Гродненской области тем временем намерены создать базу данных тех, кто не трудоустроен. Об этом сообщал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. «Тем, кто хочет трудиться, — помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, — вывести на прозрачную экономическую деятельность», — поручил чиновник. Напомним, 7 декабря Александр Лукашенко заявил , что чиновникам нужно «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать».

Уточним, что это не первый раз, когда Лукашенко требует «заставить всех работать». К примеру, в 2017 году он поручал решить вопрос трудоустройства всех безработных. Назначенная в марте того года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла , что это поручение будет выполнено. 1 мая глава ведомства рассказала журналистам о том, что Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроило к 1 мая всех желающих. На 1 мая 2017 года в Беларуси было 39,8 тысячи официальных безработных.

Новое требование Лукашенко в Минтруда до сих пор не прокомментировали.

Если вы получили подобное письмо или другое уведомление от служб занятости, если вас включили в базу тунеядцев, то напишите нам в телеграм @bobkov_tut .

Какие проблемы по безработице не удается решить

В программе социально-экономического развития на 2016−2020 годы указаны планы по «совершенствованию механизма материальной поддержки безработных

путем привязки размера пособия по безработице к бюджету прожиточного минимума, а

также введения системы страхования от безработицы». То есть пособие планировали поднять до БПМ (с 1 ноября этот показатель составляет 258,11 рубля). Однако пока страховки не ввели, а выплаты безработным не подняли, они по-прежнему могут быть не больше двух базовых величин (54 рубля). На такую сумму может рассчитывать любой, кто станет на биржу труда.

Уточним, что в соседних странах пособие по безработице заметно выше , чем в Беларуси. Посмотрели, как эти выплаты отличаются по регионам.

Тем временем на мероприятия по обеспечению занятости населения в 2020 году было запланировано выделение меньшей суммы, чем в предыдущие годы. На этот год была заложена сумма в 38 миллионов 977,6 тысячи рублей. Для сравнения: на 2019 год — 41,8 миллиона, а на 2018-й — 42,3 миллиона. Как и в 2019 году, эти расходы в нынешнем, по планам властей, вырастут только в Могилевской области.