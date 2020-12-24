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Минское «Динамо» проиграло «Металлургу» и завершило выездную серию со счетом 10:20
Источник материала: Навiны
Хоккеисты минского «Динамо» поединком в Магнитогорске завершили четырехматчевую выездную серию.
После
1:0 — Бек (24.47);
1:1 — Мерфи (26.26);
2:1 — Бек (31.15-бол.);
2:2 — Фальковский (50.51);
3:2 — Кошелев (56.20).
Таким образом общая разница заброшенных/пропущенных у «Динамо» в этой серии составила 10:20.
Теперь «бело-голубых» ждет четыре домашних поединка:
26.12. — «Динамо-Рига»;
30.12. — «Нефтехимик»;
03.01. — «Авангард»;
05.01. — СКА.
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Хоккеисты минского «Динамо» поединком в Магнитогорске завершили четырехматчевую выездную серию.
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