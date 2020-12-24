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«Газпром» и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

24.12.2020 20:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Санкт-Петербурге глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подписали протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году. Во встрече также принял участие посол в РФ Владимир Семашко. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома».

В 2020 году Беларусь покупает российский газ по цене $127 за тыс. куб. м. Цена на 2021 год в сообщении на сайте «Газпрома» не раскрывается.

Как сообщают в Минэнерго, цена будет «практически на уровне 2020 года».

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», — отметили в Министерстве энергетики Беларуси.

 
 
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Сегодня в Санкт-Петербурге глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подписали протокол, определяющий порядок...
 
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