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Жители Запада, Сухарево, Кунцевщины и Красного Бора провели внушительный марш
Источник материала: Хартия'97
Жители Запада, Сухарево, Кунцевщины и Красного Бора провели внушительный марш
Видеофакт.
Жители Запада, Сухарево, Кунцевщины и Красного Бора провели внушительный марш.
«Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!» – скандируют протестующие.
Видео опубликовал телеграм-канал
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