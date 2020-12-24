Источник материала: Хартия'97

Тадеуш Кондрусевич проводит первые службы в Минске после возвращения в Беларусь 24.12.2020, 20:16

фото: tut.by

Служба с участием архиепископа началась в 19:00.

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич в четверг вечером проводит праздничные службы в Кафедральном костеле Минска, сообщает catholic.by .

В 19.00 по местному времени началась служба с участием архиепископа на польском языке, а в 21.00 пройдет служба по-белорусски.

В сентябре Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Митрополит является гражданином Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз призывал власти Беларуси разрешить Кондрусевичу вернуться в страну. На его возвращении настаивал и Ватикан.

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