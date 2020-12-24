ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Меркель назвала исторической сделку ЕС и Великобритании по Brexit

24.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Меркель назвала исторической сделку ЕС и Великобритании по Brexit

  • 24.12.2020, 20:03
  • 1,339
Меркель назвала исторической сделку ЕС и Великобритании по Brexit

Сегодня власти ЕС и Великобритании достигли соглашения о партнерстве после Brexit.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала исторической достигнутую Европейским союзом и Великобританией сделку по Brexit. Соответствующее заявление опубликовано на сайте федерального правительства, передает РБК.

«Я рада, что переговорщики Европейского Союза и Великобритании достигли соглашения и, что будущие отношения между Европейским союзом и Великобританией четко урегулированы. Это имеет историческое значение», — заявила Меркель.

Канцлер выразила благодарность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главному переговорщику Евросоюза по Brexit Мишелю Барнье, а также всей команде по переговорам за проделанную работу. В заявлении говорится, что 28 декабря члены немецкого кабинета министров изучат текст соглашения и согласуют позицию Берлина по нему.

В четверг, 24 декабря, власти ЕС и Великобритании достигли соглашения о партнерстве после Brexit. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что договоренности позволят избежать прерывания ключевых связей между Великобританией и ЕС, а также обеспечат справедливый доступ к общему рынку. Главным достижением соглашений стал договор о торговле, предусматривающий отсутствие пошлин и квот между Великобританией и ЕС.

Формально Великобритания вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Официально выход страны из союза запланирован на 1 января 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня власти ЕС и Великобритании достигли соглашения о партнерстве после Brexit.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще семь человек признаны в Беларуси политзаключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика