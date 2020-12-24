Источник материала: Хартия'97

Еще семь человек признаны в Беларуси политзаключенными 24.12.2020, 20:01

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фото: Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Всего в списке белорусских политзаключенных насчитывается 167 фамилий.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек, передает naviny.media .

Это Артем Мицук, Александр Дроздов, Григорий Гунько, Давид Збаранский, Марк Антонов, Игорь Рудчик — их привлекли к уголовной ответственности за массовые беспорядки (ч. 2 ст. 293 УК), а также Владислав Зеневич, обвиняемый в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

Всего в списке белорусских политзаключенных сегодня насчитывается 167 фамилий.

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