|
В небе Китая пролетел большой огненный шар
Источник материала: Хартия'97
В небе Китая пролетел большой огненный шар
Летящий шар осветил темное утреннее небо словно днем.
Яркий болид осветил темное небо ярким светом и упал на землю неподалеку от городского округа Юйшу, провинция Цинхай.
В Китае вчера ранним утром в небе пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит. Об этом сообщает
Правительство округа Нангцянь заявило, что шар летел в направлении озера Чанду. Китайская сейсмологическая служба сообщила, что болид мог упасть неподалеку от городского округа Юйшу, провинция Цинхай.
На кадрах ролика видно, как летящий шар осветил темное утреннее небо словно днем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летящий шар осветил темное утреннее небо словно днем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)